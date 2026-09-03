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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2026 г. Число повторных обращений по безработице в С...
вчера 15:41

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 8 тыс.

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 августа, составило 206 тыс., увеличившись на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 205 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 204 тыс., пересмотрено с 203 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 207.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 августа, выросло на 8 тыс. и составило 1.779 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.771 млн, пересмотрен с 1.778 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.782 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 августа, сократилось на 23.3 тыс. и составило 1.795 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.966 млн.

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