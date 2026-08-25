Продажи новых домов в США в июле сократились на 10.5% (расширенное сообщение)

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июле сократились на 10.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 607 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 678 тыс. в июне (пересмотрено с 628 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июле число проданных новых домов составит 620 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июлем 2025 года продажи новых домов уменьшились на 6.3%.

В целом, в июле было продано 50 тыс. новых домов против 59 тыс. в июне и 56 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей в январе пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 17 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (9 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (9 тыс. домов). Кроме того, было продано 5 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 5 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 1 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 3 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 393.8 тыс. долларов против 403.1 тыс. в июне и 416.4 тыс. в мае. В июле 2025 года медианная цена проданного дома составляла 397.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 508.8 тыс. долларов против 488.9 тыс. в июне и 527.5 тыс. в мае. В июле 2025 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 482.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июля составили 488 тыс. единиц против 479 тыс. в июне и 486 тыс. в мае.

При зафиксированном в июле уровне цен и темпах продаж запасы новых односемейных домов могли быть реализованы за 9.6 месяца против 8.5 в июне и 9.3 в мае.