Индекс потребительского доверия в США в августе умеренно снизился

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 89.4 пункта против 90.2 в июле (пересмотрен с 90.8).

Аналитики прогнозировали августовский показатель на уровне 90.3.

Индекс оценки текущей ситуации вырос на 6.8 пункта до 121.2.

Индекс экономических ожиданий снизился на 5.8 пункта до 68.2.

Индекс экономических ожиданий остается ниже пороговой отметки 80 пунктов 17-й месяц подряд, что указывает на риски рецессии в США, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.