Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июне вырос на 1.6% в годовом сравнении

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.24% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 2.1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.8% в годовом сравнении после его роста на 1.6% в мае.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.35% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и повысился на 2.94% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июне по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.13% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 1.52% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.