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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 августа 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:37

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 18 тыс.

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 августа, составило 206 тыс., уменьшившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс., пересмотрено с 209 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась 4.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 204 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 августа, увеличилось на 18 тыс. и составило 1.799 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.781 млн, пересмотрен с 1.777 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.789 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 августа, сократилось на 21.3 тыс. и составило 1.84 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.00 млн.

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