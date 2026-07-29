EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 7.2 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 1.1 млн баррелей

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 24 июля, сократился на 7.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США не изменились. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.1 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 3.8 млн барр., составив 307.7 млн барр. В настоящий момент объем запасов нефти в SPR меньше максимальной вместимости резерва на 424 млн барр. и находятся на минимальном уровне за период с 1983 года.

Начиная с 16 марта, Минэнерго США реализует решение о высвобождении 172 млн барр. нефти из SPR. На тот момент запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр. Решение было принято с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.8 млн барр. и составили 18.6 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.796 млн барр. в сутки против 13.798 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 июля, выросли на 3.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.92 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.13 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.27 млн барр.