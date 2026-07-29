Курс доллара 79.8573   Курс евро 90.8776  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июля 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
29.07.2026 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.3 млн баррелей

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 июля, выросли на 3.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.92 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.13 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.27 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.6 млн барр., запасы бензина сократились на 0.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.3 млн барр.

Другие новости

29.07.2026
19:00
БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ В ИЮНЕ ВЫРОСЛА ДО 2,2% С 2,1% В МАЕ - РОССТАТ
29.07.2026
17:55
Банкротство косметической фабрики "Свобода" может быть прекращено – юрист в суде
29.07.2026
17:53
EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 7.2 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 1.1 млн баррелей
29.07.2026
17:46
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с марта 1983 года
29.07.2026
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.3 млн баррелей
29.07.2026
16:44
Пользователи KakaoTalk из России сообщают о сбоях в работе приложения - Downreport
29.07.2026
16:29
Медведев назвал запредельным количество санкций против РФ: такого нет ни в одной стране
29.07.2026
16:19
РОССИЮ СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЮТ НА ПРОЧНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ - МЕДВЕДЕВ
29.07.2026
15:47
"Атомэнергопром" за I полугодие 2026 года получил прибыль по РСБУ в почти 33,5 млрд руб
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.