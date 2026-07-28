Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 1.6% в годовом сравнении

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 0.15% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 1.6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.3% в годовом сравнении после его роста на 1.1% в апреле (пересмотрено с +1.1%).

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и повысился на 2.4% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в мае по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.05% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 1.1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.