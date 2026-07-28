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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2026 г.Индекс потребительского доверия в США в июле сн...
вчера 17:15

Индекс потребительского доверия в США в июле снизился

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 90.8 пункта против 92.2 в июне (пересмотрен с 91.2).

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 92.4.

Индекс оценки текущей ситуации снизился на 3.6 пункта до 114.9.

Индекс экономических ожиданий не изменился и остался на уровне 74.7.

Индекс экономических ожиданий остается ниже пороговой отметки 80 пунктов 16-й месяц подряд, что указывает на риски рецессии в США, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

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