Банк России понизил ключевую ставку на 25 б.п. и пересмотрел экономические прогнозы

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 24 июля, принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 14.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки на уровне 14.25%.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил, почему не ужесточил денежно-кредитную политику (ДКП) в условиях «существенного роста цен и повышения инфляционных ожиданий в летние месяцы». Он считает, это было связано с разовыми факторами.

Вместе с тем ЦБ предупредил, что в дальнейшем снижение ставки будет более плавным «с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики».

Регулятор подал нейтральный сигнал по ставке, заявив, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

В обновленном среднесрочном прогнозе Банк России повысил нижнюю границу диапазона средней ключевой ставки на 2026 год на 50 б.п., а верхний – на 10 б.п., установив прогнозный диапазон на уровне 14.5-14.6% (апрельский прогноз: 14.0-14.5%). С учетом того, что с 1 января по 26 июля текущего года средняя ключевая ставка равна 15.0%, с 27 июля до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется Банком России в диапазоне 13.7-14.0%.

Прогноз по ставке на 2027 год повышен до 10.5-12.5% (ранее: 8.0-10.0%), прогноз на 2028 год повышен до 8.0-9.0% (ранее: 7.5%-8.5%), прогноз на 2029 год установлен на уровне 7.5-8.5%. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6.0-7.0% в 2026 году (апрельский прогноз: 4.5-5.5%). Пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения связан со «значимым ростом цен на топливо». С учетом проводимой ДКП ЦБ ожидает, что в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели в 4%.

По данным ЦБ, во II квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 5.0% в пересчете на год против 8.7% в I квартале и 4.3% в IV квартале 2025 года. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность составил в среднем 4.2% в пересчете на год против 6.2% в предыдущем квартале и 4.9% в IV квартале 2025 года. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.

По оценке ЦБ, инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

ЦБ отметил, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Основные проинфляционные риски, по мнению ЦБ, связаны с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях, поскольку издержки переносятся в цены и в повышенные инфляционные ожидания. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Июльский базовый сценарий Банка России предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня в 2029 году. Параметры бюджетной политики будут уточнены в октябрьском прогнозе. Если они будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может потребоваться более жесткая ДКП, отметил ЦБ.

ЦБ сообщил, что денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Процентные ставки выросли в большинстве сегментов финансового рынка. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие. Кредитная активность в июне замедлилась в основном из-за динамики корпоративного кредитования. Рост портфеля розничных кредитов ускорился, в то время как склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась.

ЦБ отметил, что напряженность на рынке труда постепенно снижается, обеспеченность предприятий работниками улучшилась. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились. Рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остается на исторических минимумах.

По оценке ЦБ, во II квартале ВВП РФ рос «умеренными темпами» преимущественно за счет потребительского спроса. Наблюдалось некоторое восстановление инвестиционной активности, но в целом она оставалась сдержанной. Существенное снижение ожиданий бизнеса по будущему спросу и выпуску может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии.

Прогноз Банка России по приросту ВВП РФ на 2026 год понижен 0.0-1.0% (апрельский прогноз: 0.5-1.5%). Прогноз по темпам роста ВВП на 2027-2028 г.г. оставлен на уровне 1.5-2.5% ежегодно, прогноз на 2029 год установлен на том же уровне: 1.5-2.5%.

Прогноз по динамике экспорта на 2026 год понижен до 0.0-2.0% (ранее: 0.5-2.5%), прогноз по динамике импорта повышен до 1.0-3.0 (ранее: 0.5-2.5%). Прогноз профицита платежного баланса на 2026 год пересмотрен в сторону понижения до 48 млрд с 72 млрд долларов, а прогноз торгового профицита пересмотрен до 119 млрд со 155 млрд долларов. Прогноз средней цены нефти для налогообложения на 2026 год понижен до 60 долларов с прежних 65 долларов, на 2027-2028 г.г. понижен до 50 долларов с прежних 55 долларов, на 2029 год установлен на уровне 50 долларов.

Прогноз потребительского спроса на текущий год пересмотрен в сторону повышения. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2026 году вырастут на 1.5-2.5% (апрельский прогноз: 0.5-1.5%). Прогноз по динамике инвестиций в основной капитал на 2026 год ухудшен: как ожидается, они могут измениться в диапазоне (-1.5)-0.5% (апрельский прогноз: 0.0-2.0%).

Прогноз по приросту кредитования населения на 2026 год составил 5-9% (без изменений). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 6-10% (без изменений), кредитование организаций расширится на 7-11% (без изменений).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2026 году составит 7-12% (ранее: 5-10%), в 2027 году: 6-11% (ранее: 7-12%), в 2027-2028 г.г.: 7-12%.

5 августа Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.