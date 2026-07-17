Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.1% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.2%.

По сравнению с июнем 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 1.1%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июне составил 76.1%, как и в мае. Майское значение пересмотрено с 76.2%.

В июне 2025 года показатель составлял 76.2%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.