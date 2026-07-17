Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне сократилось на 3%

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в июне снизилось на 3.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1367 тыс. в годовом исчислении против 1410 тыс. в мае (пересмотрено с 1413 тыс.).

Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство составит 1400 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений уменьшилось на 2.3%.