Число рабочих мест вне с/х сектора США в июне выросло на 57 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне выросло на 57 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 114 тыс.

Данные по числу рабочих мест за май пересмотрены в худшую сторону – со 129 тыс. до 172 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на 49 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 110 тыс.

В отчёте NFP говорится, что рост числа рабочих мест наблюдался в сферах профессиональных и деловых услуг, социальной помощи и здравоохранения. В секторе отдыха и гостеприимства наблюдалось сокращение занятости.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест в июне выросло на 46.6 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 22.2 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг расширилось на 36 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли сократилась на 61 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах уменьшилось почти на 33 тыс. В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 7.5 тыс., в оптовой торговле – увеличилось на 2.4 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 2.3 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе не изменилось, в сфере информационных технологий снизилось на 9 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сузилась на 1.2 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 11 тыс. после повышения на 6 тыс. в мае. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 3 тыс. после сокращения на 2 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом уменьшилось на 4 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи сократилась на 0.8 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест в июне выросло в целом на 8 тыс. по сравнению с маем. В федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксирован приток 0.8 тыс. сотрудников. В годовом сравнении число госслужащих в июне снизилось на 57 тыс. до 23.37 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июне снизился на 1 процентный пункт (п.п.) и составил 4.2%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных в прошлом месяце сократилось на 213 тыс. до 7.09 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, уменьшилось на 507 тыс. до 162.26 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 832 тыс. до 105.81 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 720 тыс. до 169.36 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) снизился на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем составил 61.5%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

В годовом сравнении численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2.73 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в июне уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 51 тыс. до 1.94 млн, составив 27.3% от общего числа безработных против 27.5% в мае и 23.3% годом ранее.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 107 тыс. с учётом сезонных колебаний, составив 3.278 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, в июне сократилось на 514 тыс. до 133.66 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 53 тыс. до 28.63 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 124 тыс. до 4.68 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.2 п.п. по сравнению с маем и составил 7.9% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июне 2025 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июне составила 34.3 часа, как и в мае.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.64 долл против 37.51 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.35%. В мае почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в июне выросла на 3.5%, как и в мае.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.5%.

Средняя недельная заработная плата в июне повысилась до 1291.05 долл в сравнении с 1286.59 долл в мае.