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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
02.07.2026 15:59

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 2 тыс.

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 июня, составило 215 тыс., уменьшившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 219 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 222 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 июня, увеличилось на 2 тыс. и составило 1.814 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.812 млн, пересмотрен с 1.821 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 10.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.803 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 июня, выросло на 44.9 тыс. и составило 1.75 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.89 млн.

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