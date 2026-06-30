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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2026 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в апреле снизилс...
вчера 16:02

FHFA: Индекс цен на дома в США в апреле снизился на 0.1%

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в апреле снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в марте (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс вырос на 2.0%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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