Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в апреле вырос на 1.1% в годовом сравнении

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в апреле снизился на 0.04% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 1.14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9% в годовом сравнении после его роста на 0.9% в марте (пересмотрено с +0.8%).

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в апреле вырос на 0.04% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и повысился на 1.78% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.15% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 0.85% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.