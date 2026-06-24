Продажи новых домов в США в мае сократились на 7.3% (расширенное сообщение)

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в мае сократились на 7.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 580 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 626 тыс. в апреле (пересмотрено с 622 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в мае число проданных новых домов составит 638 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с маем 2025 года продажи новых домов уменьшились на 6.8%.

В целом, в мае было продано 51 тыс. новых домов против 59 тыс. в апреле и 63 тыс. в марте. Наибольшим спросом покупателей в январе пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 15 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов) и менее 300 тыс. долларов (8 тыс. домов). Кроме того, было продано 7 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 5 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 2 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 4 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 424.9 тыс. долларов против 416.5 тыс. в апреле и 393.1 тыс. в марте. В мае 2025 года медианная цена проданного дома составляла 424.8 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 540.6 тыс. долларов против 501.4 тыс. в апреле и 508.1 тыс. в марте. В мае 2025 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 514.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец мая составили 496 тыс. единиц против 485 тыс. в апреле и 481 тыс. в марте.

При зафиксированном в мае уровне цен и темпах продаж запасы новых односемейных домов могли быть реализованы за 10.3 месяца против 9.3 в апреле и 8.7 в марте.