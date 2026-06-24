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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
24.06.2026 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.8 млн баррелей

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 19 июня, сократились на 0.765 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.24 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.45 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.982 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.1 млн барр., запасы бензина сократились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.1 млн барр.

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