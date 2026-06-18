ФРС повысила прогноз по уровню ключевой ставки и инфляции (ПОВТОР)

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 17 июня, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.50-3.75%.

Решение совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с мартовской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ключевой ставке, указывающий на перспективы монетарной политики на 2026-2028 г.г., изменен в сторону повышения.

В 2026 году ожидается медианная ставка по федеральным фондам на уровне 3.8% (мартовский прогноз: 3.4%), в 2027 году – 3.6% (ранее: 3.1%), в 2028 году – 3.4% (ранее: 3.1%). В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 3.1% (без изменений).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), также повышен. В 2026 году ставка ожидается в диапазоне 3.6-4.1% (ранее: 3.1-3.6%), в 2027 году - 3.1-3.9% (ранее: 2.9-3.6%), в 2028 году – 3.1-3.6% (ранее: 2.9-3.6%); в долгосрочной перспективе - 3.0-3.5% (ранее: 2.9-3.5%).

Кроме того, по итогам заседания ФРС ухудшила прогноз по динамике ВВП США на 2026 год и повысила прогноз по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что реальный ВВП США в 2026 году вырастет на 2.2% (ранее: 2.4%), в 2027 году увеличится на 2.3% (без изменений), в 2028 году расширится на 2.2% (ранее: 2.1%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2026 год составил 4.3% (ранее: 4.4%); на 2027 год: 4.3% (без изменений); на 2028 год: 4.2% (без изменений), на долгосрочную перспективу: 4.2% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) составил на 2026 год: 3.6% (ранее: 2.7%); на 2027 год: 2.3% (ранее: 2.2%); на 2028 год: 2.0% (без изменений); на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) составил на 2026 год: 3.3% (ранее: 2.7%); на 2027 год: 2.5% (ранее: 2.2%); на 2028 год: 2.1% (ранее: 2.0%).