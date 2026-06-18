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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2026 г.Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки ...
вчера 09:45

Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки на уровне 3.50-3.75% (ПОВТОР)

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 17 июня 2026 года.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке одобрил для публикации следующее заявление большинством голосов 12 против 0:

Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.50-3.75% процента в поддержку двойного мандата Федеральной резервной системы. Комитет подтвердил свою политику поддержания достаточных резервов в банковской системе.

Экономическая активность растет устойчивыми темпами, несмотря на повышенную неопределенность, частично обусловленную конфликтом на Ближнем Востоке. Рост производительности и капиталовложений остается высоким. Расширение занятости происходит одновременно с ростом рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился.

Инфляция остается высокой по сравнению с целевым показателем Комитета в 2%, что частично отражает шоки предложения, которые привели к росту цен в некоторых секторах, включая энергетику. Комитет обеспечит ценовую стабильность.

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