Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в мае вырос на 3.8%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в мае вырос на 3.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 76.8 пункта против 74.0 в апреле (пересмотрен с 74.8) в сравнении с рекордно низкими значениями 70.6 - в январе 2025 года и 70.8 - в январе 2026 года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение индекса на 1.3%.

В годовом сравнении индекс вырос на 4.8%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в мае, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.