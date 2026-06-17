Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле вырос на 0.5%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 1.0% в марте (пересмотрено с +0.9%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 2.2% в марте (пересмотрено с +2.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.31 против 1.38 годом ранее.