Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в мае выросли на 3.2% (расширенное сообщение)

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в мае выросли на 3.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.17 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.07 млн домов.

По сравнению с маем 2025 года продажи жилья на вторичном рынке увеличились также на 3.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 429.3 тыс. долл, повысившись на 1.3% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу мая составили 1.55 млн доступных покупателям домов, повысившись на 3.3% по сравнению с апрелем и на 0.6% в годовом сравнении.

В мае, как и в апреле, потребовалось бы 4.5 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.6 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в мае в среднем составил 29 дней против 32 в апреле и 27 в мае 2025 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в мае достигла 6.44% годовых в сравнении с 6.33% в апреле и 6.82% годом ранее.