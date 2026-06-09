Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.5% в марте (пересмотрено с +1.3%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.6% в сравнении с +0.5% в предварительном отчете.

Объём оптовых продаж в апреле вырос на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 3.0% в марте (пересмотрено с +2.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в апреле составил 1.19 против 1.30 годом ранее.