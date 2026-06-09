Курс доллара 71.7892   Курс евро 83.0816  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2026 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
09.06.2026 17:21

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.6%

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.5% в марте (пересмотрено с +1.3%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.6% в сравнении с +0.5% в предварительном отчете.

Объём оптовых продаж в апреле вырос на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 3.0% в марте (пересмотрено с +2.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в апреле составил 1.19 против 1.30 годом ранее.

Другие новости

09.06.2026
17:50
Нефтяная отрасль Венесуэлы привлекает инвестиции со всего мира, утверждают в минэнерго США
09.06.2026
17:30
США могут запустить первые малые ядерные реакторы к 2030 году - регулятор
09.06.2026
17:28
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в мае выросли на 3.2% (расширенное сообщение)
09.06.2026
17:21
Цены на нефть ускорили снижение до 3-4% вечером
09.06.2026
17:21
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.6%
09.06.2026
17:15
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в мае выросли на 3.2%
09.06.2026
17:03
ГЛАВА СЛУЖБЫ ЦБ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИХАИЛ МАМУТА НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ - РЕГУЛЯТОР
09.06.2026
16:35
Минцифры и РКН просят правоохранителей поддержать снятие ограничений с Roblox в РФ
09.06.2026
16:22
"Билайн" открыл доступ к Spotify и Netflix
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.