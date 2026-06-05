Число рабочих мест вне с/х сектора США в мае выросло на 172 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае выросло на 172 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 85 тыс.

Данные по числу рабочих мест за апрель пересмотрены в лучшую сторону – со 115 тыс. до 179 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на 120 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 85 тыс.

В отчёте NFP говорится, что рост числа рабочих мест наблюдался в сферах отдыха и гостеприимства, местного самоуправления и здравоохранения. Занятость в финансовом секторе сократилась.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест в мае выросло на 47.2 тыс., в сфере частных образовательных услуг сократилось на 6.6 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг расширилось на 6 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 70 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 48 тыс. В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 1.1 тыс., в оптовой торговле – уменьшилось на 3.7 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 0.6 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе сократилось на 22 тыс., в сфере информационных технологий снизилось на 2 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сузилась на 1.6 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 17 тыс. после повышения на 9 тыс. в апреле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 7 тыс. после нулевого изменения месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом увеличилось на 4 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 0.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест в мае выросло в целом на 52 тыс. по сравнению с апрелем. В федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксировано сокращение 2.6 тыс. сотрудников. В годовом сравнении число госслужащих в мае снизилось на 429 тыс. до 23.39 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в мае не изменился и составил 4.3%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных в мае сократилось на 66 тыс. до 7.31 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, выросло на 149 тыс. до 162.77 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 17 тыс. до 104.98 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 83 тыс. до 170.08 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) не изменился по сравнению с предыдущим месяцем составил 61.8%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

В годовом сравнении численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2.08 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в мае увеличилось с учётом сезонных колебаний на 155 тыс. до 1.99 млн, составив 27.5% от общего числа безработных против 25.3% в апреле и 20.4% годом ранее.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 126 тыс. с учётом сезонных колебаний, составив 3.385 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, в мае сократилось на 79 тыс. до 134.17 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 266 тыс. до 28.68 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 137 тыс. до 4.805 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.1 п.п. по сравнению с апрелем и составил 8.1% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в мае 2025 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в мае составила 34.3 часа, как и в апреле.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.53 долл против 37.41 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В апреле почасовая зарплата выросла на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в мае выросла на 3.45% против 3.6% в апреле.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.4%.

Средняя недельная заработная плата в мае повысилась до 1287.28 долл в сравнении с 1283.16 долл в апреле.