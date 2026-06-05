Средняя продолжительность рабочей недели в США в мае не изменилась, средние зарплаты увеличились

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в мае составила 34.3 часа, как и в апреле.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.53 долл против 37.41 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В апреле почасовая зарплата выросла на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в мае выросла на 3.45% против 3.6% в апреле.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.4%.

Средняя недельная заработная плата в мае повысилась до 1287.28 долл в сравнении с 1283.16 долл в апреле.