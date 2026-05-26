FHFA: Індекс цен на дома в США в марте вырос на...
FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на 0.1%

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в марте вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.1% в феврале (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 1.7%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

