Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 0.8%

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в марте снизился на 0.16% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 0.8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9% в годовом сравнении после его роста на 0.9% в феврале.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в марте снизился на 0.03% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и повысился на 1.4% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в марте по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.22% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 0.7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.