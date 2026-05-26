Курс доллара 71.6680   Курс евро 83.2975  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 мая 2026 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
вчера 16:09

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 0.8%

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в марте снизился на 0.16% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 0.8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9% в годовом сравнении после его роста на 0.9% в феврале.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в марте снизился на 0.03% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и повысился на 1.4% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в марте по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.22% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 0.7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Другие новости

вчера
17:00
Интеграция Армении в ЕАЭС принесла ей много преимуществ - Ушаков
вчера
16:47
Вопросы развития "Почты России" взяты под жесткий контроль - Якушев
вчера
16:28
Госдума поддержала в I чтении продление "гаражной амнистии" до сентября 2031 года
вчера
16:15
Рост деловой активности в России в мае замедлился - ЦБ
вчера
16:09
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 0.8%
вчера
16:05
FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на 0.1%
вчера
16:03
Названы основные страхи россиян в отношении ИИ
вчера
15:50
Постоянный мониторинг ситуации на рынке топлива в России необходимо продолжать - Новак
вчера
15:39
СПРАВКА - Биография Александра Шохина, который станет новым бизнес-омбудсменом в РФ
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.