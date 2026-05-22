mfd.ruНовостиФинансовые новости22 мая 2026 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
22.05.2026 17:13

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в мае составил 44.8.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 48.2. Аналитики прогнозировали его сохранение на отметке 48.2.

В апреле значение индекса составило 49.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине мая составил 4.8% против 4.5% в начале месяца и 4.7% в апреле.

