Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в мае составил 44.8.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 48.2. Аналитики прогнозировали его сохранение на отметке 48.2.

В апреле значение индекса составило 49.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине мая составил 4.8% против 4.5% в начале месяца и 4.7% в апреле.