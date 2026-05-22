22.05.2026 17:15

Индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле вырос на 0.1%

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в марте.

Аналитики прогнозировали снижение апрельского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 0.7% после снижения на 1.0% за предыдущие полгода.

