Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в апреле вырос на 1.4%

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в апреле вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 74.8 пункта против 73.8 в марте (пересмотрен с 73.7) в сравнении с рекордно низкими значениями 70.6 - в январе 2025 года и 70.8 - в январе 2026 года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение индекса на 1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 3.2%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в апреле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

