Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в апреле вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в марте (пересмотрено с -0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.3%.

По сравнению с апрелем 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 1.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в апреле составил 76.1% против 75.7% в марте.

Годом ранее – в апреле 2025 года показатель составлял 76.1%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.