вчера 15:43

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 24 тыс.

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 мая, составило 211 тыс., увеличившись на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 205 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 199 тыс., пересмотрено с 200 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 203.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 мая, увеличилось на 24 тыс. и составило 1.782 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.758 млн, пересмотрен с 1.766 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 6.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.781 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 апреля, сократилось на 50.4 тыс. и составило 1.76 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.87 млн.

