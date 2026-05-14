mfd.ru — Новости — Финансовые новости — 14 мая 2026 г. — Объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.5%
вчера 15:37

Объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.5%

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 1.6% в марте (пересмотрено с +1.7%).

В годовом сравнении розничные продажи расширились на 4.9%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в апреле вырос на 0.7% после увеличения на 1.9% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение базовых продаж в апреле на 0.7%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей и автозапчастей, вырос на 6.3%.

