вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.2 млн баррелей

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 8 мая, сократились на 2.19 млн барр., запасы бензина выросли на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.32 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.3 млн барр., запасы бензина сократились на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.1 млн барр.

