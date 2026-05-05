mfd.ru — Новости — Финансовые новости — 5 мая 2026 г.
Компонента занятости индекса ISM Services США в апреле осталась в области спада

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле выросла до 48.0 пунктов против 45.2 месяцем ранее.

Тем не менее, индикатор остался ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

