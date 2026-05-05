Продажи новых домов в США в марте выросли на 7.4% (расширенное сообщение)

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в марте выросли на 7.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 682 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 635 тыс. в феврале.

Аналитики прогнозировали, что в марте число проданных новых домов составит 668 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с мартом 2025 года продажи новых домов увеличились на 3.3%.

В целом, в марте было продано 64 тыс. новых домов против 54 тыс. в феврале и 48 тыс. в январе. Наибольшим спросом покупателей в январе пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 22 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов) и менее 300 тыс. долларов (13 тыс. домов). Кроме того, было продано 6 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 6 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 2 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 4 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 387.4 тыс. долларов против 409.0 тыс. в феврале и 412.9 тыс. в январе. В марте 2025 года медианная цена проданного дома составляла 412.9 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 503.1 тыс. долларов против 521.0 тыс. в феврале и 512.2 тыс. в январе. В марте 2025 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 509.2 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 481 тыс. единиц против 483 тыс. в феврале и 477 тыс. в январе.

При зафиксированном в марте уровне цен и темпах продаж запасы новых односемейных домов могли быть реализованы за 8.5 месяца против 9.1 в феврале и 9.8 в январе.