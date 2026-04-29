EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 6.2 млн баррелей, запасы нефтепродуктов снизились на 10.6 млн баррелей

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 24 апреля, сократился на 6.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 6.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 4.5 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 7.1 млн барр., составив 397.9 млн барр. В настоящий момент объем запасов нефти в SPR меньше максимальной вместимости резерва на 327.6 млн барр. Ранее Минэнерго США заявило о намерении высвободить 172 млн барр. нефти из SPR, начиная с 16 марта, когда запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр. Решение принято с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Поставка указанных объемов нефти из SPR займет примерно 120 дней, исходя из запланированных темпов разгрузки.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 0.8 млн барр. и составили 29.8 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.586 млн барр. в сутки против 13.585 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 апреля, сократились на 1.79 млн барр., запасы бензина уменьшились на 8.47 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.82 млн барр.