Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.4%.

В феврале объём заказов на товары длительного пользования снизился на 1.2% (пересмотрен с -1.4%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4% после его роста на 1.2% в феврале (пересмотрен с +0.8%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте вырос на 3.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.6% в феврале (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.5%.