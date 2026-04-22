22 апреля 2026 г. Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
22.04.2026 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.4 млн баррелей

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 17 апреля, сократились на 4.4 млн барр., запасы бензина уменьшились на 5.17 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 4.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.68 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.5 млн барр.

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.4 млн баррелей
