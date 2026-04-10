10 апреля 2026 г. Годовая инфляция в США в марте резко выросла
Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в марте вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.0% после повышения на 0.3% в феврале.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.3% против 2.4% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.4%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в феврале.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.6% против 2.5% в феврале.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в марте снизилась на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в феврале (пересмотрено с +0.2%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 0.3%.

Другие новости

вчера
17:03
Объём производственных заказов в США в феврале не изменился
вчера
17:02
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в апреле снизился, инфляционные ожидания значительно выросли
вчера
16:30
Бюджет РФ получил 653,27 млрд руб от размещения средств ФНБ в 2025 году - Минфин
вчера
16:03
Глава МИД Южной Кореи обсудил с нефтяными компаниями альтернативные каналы поставок сырья
вчера
15:41
Годовая инфляция в США в марте резко выросла
вчера
15:27
Россиянам достаточно иметь три банковские карты, считает финансовый аналитик
вчера
14:31
Продажи новых люксовых авто в России выросли в I квартале на треть, до 153 - "Автостат"
вчера
14:04
Казахстан заинтересован в расширении поставок нефти по "Дружбе" в Европу - минэнерго
вчера
13:46
Аэропорты Евросоюза могут столкнуться с дефицитом авиатоплива в ближайшие 3 недели - FT
