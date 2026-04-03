Средняя продолжительность рабочей недели в США в марте снизилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в марте составила 34.2 часа против 34.3 в феврале.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.38 долл против 37.29 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. В феврале почасовая зарплата выросла на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в марте выросла на 3.5% против 3.8% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в марте повысилась до 1278.4 долл в сравнении с 1279.05 долл в феврале.