Число рабочих мест вне с/х сектора США в марте выросло на 178 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте выросло на 178 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 65 тыс.

Данные по числу рабочих мест за февраль пересмотрены в худшую сторону - с -92 тыс. до -133 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в марте увеличилось на 186 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 70 тыс.

В отчёте NFP говорится, что рост числа рабочих мест наблюдался в здравоохранении, строительстве, транспорте и складском хозяйстве. Занятость в федеральном правительстве продолжила снижаться.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест в марте выросло почти на 90 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 1.7 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг расширилось на 2 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 44 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 29.4 тыс. В розничной торговле число рабочих мест повысилось на 9.7 тыс., в оптовой торговле – выросло на 3.3 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 21 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе сократилось на 15 тыс., в сфере информационных технологий снизилось на 3 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 1.3 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 26 тыс. после сокращения на 13 тыс. в феврале. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 15 тыс. после сокращения на 6 тыс. в феврале. В добывающем секторе число рабочих мест в целом увеличилось на 2 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи сузилась на 0.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест в марте сократилось в целом на 8 тыс. по сравнению с февралём. В федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксировано сокращение 16.3 тыс. сотрудников. В годовом сравнении число госслужащих в марте снизилось на 577 тыс. до 23.32 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в марте снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) и составил 4.3% против 4.4% в феврале. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.4%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных в марте уменьшилось на 332 тыс. до 7.24 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, сократилось на 64 тыс. до 162.85 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 488 тыс. до 104.77 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения уменьшилась на 396 тыс. до 170.09 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) понизился на 0.1 п.п. по сравнению с февралём составил 61.9%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

В годовом сравнении численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2.39 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в марте уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 78 тыс. до 1.82 млн, составив 25.4% от общего числа безработных против 25.3% в феврале и 22.1% в марте 2025 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 217 тыс. с учётом сезонных колебаний, составив 3.403 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, в марте выросло на 335 тыс. до 134.68 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 188 тыс. до 28.29 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 96 тыс. до 4.48 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.1 п.п. по сравнению с февралём и составил 8.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в марте 2025 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.9% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в марте составила 34.2 часа против 34.3 в феврале.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.38 долл против 37.29 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. В феврале почасовая зарплата выросла на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в марте выросла на 3.5% против 3.8% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в марте повысилась до 1278.4 долл в сравнении с 1279.05 долл в феврале.