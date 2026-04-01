01.04.2026 15:29

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 62 тыс.

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в марте выросло с учётом сезонных колебаний на 62 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 50 тыс.

В феврале число рабочих мест выросло на 66 тыс., пересмотрено с 63 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в марте выросло на 85 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) уменьшилось на 20 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) сократилось на 4 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 32 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 30 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 3 апреля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте на 63 тыс. после сокращения на 92 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.4%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

