01.04.2026 15:32

Объём розничных продаж в США в феврале вырос на 0.6%

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в феврале вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его снижения на 0.1% в январе (пересмотрено с -0.2%).

В годовом сравнении розничные продажи выросли на 3.7%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в феврале повысился на 0.5% после нулевого изменения месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в феврале на 0.3%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей и автозапчастей, вырос на 3.6%.

