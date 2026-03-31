mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2026 г.Индекс потребительского доверия в США в марте у...
31.03.2026 17:07

Индекс потребительского доверия в США в марте умеренно вырос

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в марте вырос до 91.8 пункта против 91.0 в январе (пересмотрен с 91.2).

Аналитики прогнозировали мартовский показатель на уровне 87.8.

Индекс оценки текущей ситуации вырос на 4.6 пункта до 123.3.

Индекс экономических ожиданий снизился на 1.7 пункта до 70.9.

Индекс экономических ожиданий остается ниже пороговой отметки 80 пунктов 13-й месяц подряд, что указывает на риски рецессии в США, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

