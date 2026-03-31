31.03.2026 16:31

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в январе вырос на 1.2% (расширенное сообщение)

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в январе вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 1.2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.4% в годовом сравнении после его роста на 1.4% в декабре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в январе вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и повысился на 1.7% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в январе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 0.9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

