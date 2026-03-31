Курс доллара 79.7293   Курс евро 92.1915  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2026 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в январе вырос н...
31.03.2026 16:11

FHFA: Индекс цен на дома в США в январе вырос на 0.1% по сравнению с декабрем

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в январе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику январского показателя.

В годовом сравнении индекс вырос на 1.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Другие новости

FHFA: Индекс цен на дома в США в январе вырос на 0.1% по сравнению с декабрем
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.