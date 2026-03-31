FHFA: Индекс цен на дома в США в январе вырос на 0.1% по сравнению с декабрем

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в январе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику январского показателя.

В годовом сравнении индекс вырос на 1.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.