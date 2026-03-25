Дефицит платёжного баланса США в IV квартале сузился на 20.2%

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в IV квартале 2025 года сузился на 20.2% до 190.7 млрд долл в сравнении с дефицитом в 239.1 млрд долл в III квартале (пересмотрен с -226.4 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с октября по декабрь отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 211 млрд долл.

В соотношении с ВВП отрицательное сальдо платёжного баланса США в IV квартале составило 2.4% в сравнении с 3.1% в III квартале (пересмотрено с 2.9%) и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

По итогам 2025 года дефицит платёжного баланса США составил 1.12 трлн долларов, сузившись на 5.8% в годовом сравнении. В соотношении с ВВП отрицательное сальдо платёжного баланса США в 2025 году составило 3.6% в сравнении с 4.0% в 2024 году.