Банк России понизил ключевую ставку на 50 б.п. и подал сигнал о возможном продолжении цикла смягчения ДКП

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 20 марта, принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) с 15.50 до 15.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали снижение ставки на 50 б.п. или сохранение ее без изменений.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия замедлением роста цен в феврале после временного ускорения в январе, а также приближением экономики к траектории сбалансированного роста.

Регулятор заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

По данным ЦБ, в январе - феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчете на год в сравнении с 4.4% в IV квартале 2025 года. Годовой показатель базовой инфляции в среднем составил 7.0% против 5.0% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по оценке на 16 марта, составила 5.9%. Инфляционные ожидания, по оценке регулятора, с февраля значимо не изменились. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

ЦБ сообщил о некотором смягчении денежно-кредитных условий, которые, тем не менее, остаются жесткими, в тем числе неценовые условия банковского кредитования. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. Кредитная активность в начале 2026 года сдержанная. Склонность домашних хозяйств к сбережению остается высокой.

Основываясь на опросах предприятий, регулятор сообщил о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года. При этом доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами. Безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

Тем не менее, наблюдается некоторое охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая в значительной степени была связана с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. На более сдержанный внутренний спрос также указывают деловые настроения бизнеса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.

1 апреля Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки и будет опубликован обновленный среднесрочный экономический прогноз, запланировано на 24 апреля 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров - 13:30 по московскому времени.